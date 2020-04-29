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Кабмин на время карантина урезал зарплаты чиновникам

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Кабмин на время карантина урезал зарплаты чиновникам

Правительство приняло решение урезать предельные зарплаты чиновникам на период карантина с 1,25 млн гривен до 47,23 тыс. гривен. Такое решение было принято на заседании в среду.

«Установить, что в апреле 2020 года и на период завершения месяца, в котором отменяется карантин, месячный размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов набсоветов государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должны превышать 47 230 гривен», — сказано в постановлении.

В нем отмечается, что значительная разница между размерами зарплат руководства предприятий государственного сектора и работниками этих компаний в условиях пандемии «вызвал значительный резонанс». О необходимости снижения верхней планки жалования чиновников заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. В марте этого года он предлагал урезать зарплаты руководству госкомпаний в два раза.

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В начале этого года вокруг зарплат и премий министров возник скандал, так как ряд членов правительства в декабре получили по 100 — 200 тыс. гривен премий. При этом по данным Госстата, в марте средняя заработная плата на Украине составила 11 446 гривен.

зарплаты, Кабмин, чиновники
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