Правительство готово отправлять украинцев на заработки за границу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.
«Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин», — написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
По его словам, важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.
Премьер отметил, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
«По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии», — написал Шмыгаль.
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