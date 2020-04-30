Цена на нефть Brent превысила $26 за баррель

На торгах утром 30 апреля нефтяные котировки пошли в рост. Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляют более 10% и доходят до $26,6 за баррель. Американская WTI на торгах в Нью-Йорке в плюсе на 15,21% — $17,35 за баррель с поставкой в июне, свидетельствуют данные торгов.

Накануне американский рынок акций также начал расти на фоне сообщений, что разработанный в США препарат ремдесивир показал положительные результаты в ходе лечения COVID-19.