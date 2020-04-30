В изготовленной в Украине капсуле впервые перевезли больного коронавирусом

В Украине впервые применили на практике изготовленную в Кременчуге герметичную капсулу для транспортировки пациентов — больного COVID-19 полтавчанина перевезли в инфекционную больницу.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
«Кременчугская герметичная капсула для транспортировки инфицированных не только получила все разрешительные документы на серийное производство, но и была применена на практике. Сегодня впервые в нашем транспортном изоляторе перевозили больного COVID-19 полтавчанина из ургентной больницы в инфекционную», — говорится в сообщении.
Ранее кременчугское предприятие «Креатив-агромаш», которое занимается изготовлением элеваторного оборудования, за несколько недель разработало и начало выпуск герметичных капсул для транспортировки больных. За образец взяли капсулы многократного использования американского производства.
По состоянию на 30 апреля в Украине лабораторно подтверждено 10 406 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 238 человек, летальных случаев 261.
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