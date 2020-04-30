Саммит «пятерки» СБ ООН не планирует обсуждать ситуацию в Украине

Темы украинского кризиса нет на повестке готовящегося саммита стран «пятерки» Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, там много острых тем, а у украинской темы есть свой формат, где предпринимаются попытки урегулирования», — сказал он, отвечая на вопрос, фигурирует ли тема украинского кризиса в повестке этого саммита.

Песков также сообщил, что привлечение США к переговорам по украинскому урегулированию в «нормандском формате» не обсуждается. «Об этом речь не идет», — сказал он.