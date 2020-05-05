В Израиле заявили о создании лекарства от коронавируса

Первый рабочий образец препарата от коронавируса получен в Израиле. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в Институте биологических исследований в Нес-Ционе, передают местные СМИ.

В совместном заявлении института и министерства обороны утверждается, что препарат работает и как вакцина, и как лекарство, подавляя коронавирус в организме больного человека. «Речь идет о новом средстве, которое целенаправленно действует против коронавируса, — в отличие от других экспериментальных методов лечения, основанных на уже известных препаратах и методиках, применяющихся при инфекционных заболеваниях», — отмечается в заявлении.

Моноклональные антитела (антитела, вырабатываемые иммунными клетками), положенные в основу препарата, были получены из плазмы крови животных и людей, переболевших коронавирусом. Клинические испытания показали высокую эффективность препарата.

Отмечается, что это первый в мире препарат направленного действия. Институт в Нес-Ционе под руководством проф. Шмуэля Шапира уже якобы подал подал патентную заявку. На следующем этапе последует обращение к международным организациям для производства препарата.

«Я горжусь достижением израильских ученых, — сказал в интервью „Едиот ахронот“ министр обороны Нафтали Беннет. — Речь идет о гигантском прорыве, который имеет огромное значение для всего человечества».

О том, что в институте в Нес-Ционе приступили к созданию лекарства от коронавируса, впервые сообщалось в конце февраля. Тогда глава правительства Биньямин Нетаниягу сказал, что опыт, накопленный израильской медициной, в сочетании с должным финансированием «позволит Израилю опередить мир в работе над вакциной».