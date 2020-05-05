Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах в 2016 году предотвратила военный конфликт с КНДР. С таким утверждением он выступил в опубликованном во вторник интервью газете New York Post.

«Помните, как все утверждали, что я начну войну в течение 24 часов после вступления на пост президента из-за своего характера? Те люди меня не понимали», — заявил он. «Посмотрите на Северную Корею — где же война? — продолжал он. — Если бы меня не избрали, вы бы находились в состоянии войны с Северной Кореей, вы были бы в состоянии войны прямо сейчас».

По его словам, численность американских войск за рубежом в последние годы сократилась. «Только посмотрите, как у нас обстоят дела с войсками, — заявил он. — Сейчас совершенно иная ситуация. Мы сократили их до 8 тыс. в Афганистане, до 4 тыс. в Ираке, до нуля в Сирии. Это совершенно иная ситуация, она совершенно отличается от того, что думали люди».

«Это не значит, что мы не будем воевать, если придется. Но мы затратили 8 триллионов долларов в результате одного из самых неудачных из когда-либо принимавшихся решений — вмешаться на Ближнем Востоке, — продолжал он. — Возможно, это было наихудшее решение в истории нашей страны — вмешаться на Ближнем Востоке. Миллионы людей погибли с обеих сторон».

«Мы действовали как полицейские силы, — заявил он далее. — Мы были чем-то вроде патрульных полицейских. Мы не вели войну так, как надо ее вести для победы. Я бы назвал это худшим решением в истории нашей страны».

На вопрос о том, каким бы он хотел остаться в истории, Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его помнили как великого президента. «Думаю, мое наследие будет состоять в том , что я был великим президентом, — заявил он. — Это то, чего бы я хотел. Что я был великим президентом, что я заботился о людях, что я защищал людей».

73-летний Дональд Трамп добивается переизбрания на пост президента США на второй четырехлетний срок на предстоящих 3 ноября выборах.