В Украине за сутки заболели коронавирусом еще почти 500 человек

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 472 случая;
Волынская область — 359 случаев;
Днепропетровская область — 568 случаев;
Донецкая область — 85 случаев;
Житомирская область — 456 случаев;
Закарпатская область — 572 случая;
Запорожская область — 298 случаев;
Ивано-Франковская область — 1037 случаев;
Кировоградская область — 402 случая;
г. Киев — 1651 случай;
Киевская область — 891 случай;
Львовская область — 553 случая;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 165 случаев;
Одесская область — 505 случаев;
Полтавская область — 232 случая;
Ровенская область — 787 случаев;
Сумская область — 130 случаев;
Тернопольская область — 935 случаев;
Харьковская область — 403 случая;
Херсонская область — 143 случая;
Хмельницкая область — 134 случая;
Черновицкая область — 1985 случаев;
Черкасская область — 314 случаев;
Черниговская область — 65 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая в Центр поступило 1411 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.
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