В Украину прибыла «Мрия» с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл самолет Ан-225 «Мрия» авиакомпании «Антонов» с медицинским грузом из Китая, закупленным НАК «Нафтогаз Украины».

По данным пресс-службы НАК, в груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.