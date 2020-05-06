Общественный транспорт в Киеве не заработает в нормальном режиме по крайней мере до 22 мая

Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать в ограниченном режиме, по крайней мере, до 22 мая, однако будет увеличено количество маршрутов в те районы, которые мало охвачены, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начинает сейчас работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы», — сказал мэр на онлайн-брифинге в среду.

Он подчеркнул, что метро в столице откроется по решению правительства, и это будет не сразу. Кроме того, правительство пообещало запустить пригородный транспорт в первую очередь с началом ослаблений карантина.