Минсоцполитики наймет дополнительно почти 8 тыс. соцработников в регионах

Министерство социальной политики считает необходимым для преодоления последствий коронавирусной инфекции дополнительно ввести 7 922 должностей специалистов по социальной работе в регионах.
«В период коронавируса увеличилась потребность в социальных услугах для семей с детьми в группе риска! Оценка потребностей семьи и социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, осуществляют специалисты по социальной работе, которые работают в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи», — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.
В ведомстве отмечают, что только за период карантина было выявлено 35 тыс. семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
По данным министерства, также дополнительной требуют внимания семьи, к которым из интернатных учреждений системы образования вернулось 42 тыс. детей, что в свою очередь втрое увеличивает нагрузку на этих специалистов.
«Понимая сложность ситуации, связанной с увеличением количества семей, нуждающихся в профессиональной помощи, недостаточностью специалистов по социальной работе, Минсоцполитики считает необходимым для преодоления последствий коронавирусной инфекции дополнительно ввести 7 922 должностей специалистов по социальной работе», — заявляют в министерстве.
Отмечается, что учитывая, что в регионах уже работает более 3 тыс. специалистов по социальной работе, введение дополнительных должностей будет способствовать своевременному выявлению семей, нуждающихся в помощи, максимальному их охвату социальной работой и социальными услугами, предотвращению устройства детей в учреждения институционального ухода и воспитания.
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