В России за сутки заболели более 11 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 11 231 новых случаев заражения коронавирусом, это самый большой показатель за все время ситуации с Covid-19. Общее число заболевших таким образом достигло 177 260 человек, говорится в сообщении местного оперативного штаба.

Новые 6 703 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице 92 676 заразившихся.

За последние сутки в целом по России умерли 88 человек с коронавирусом, из них 39 - в Москве. За весь период умерло 1625 человек.