Саакашвили рассказал, что нужно сделать в Украине

Бизнес в Украине необходимо избавить от бюрократического давления. Об этом в пятницу заявил Михаил Саакашвили, назначенный накануне президентом главой исполнительного комитета реформ.

«На первом этапе, что надо сделать, — это освободить бизнес от административного давления. Бизнес надо освободить от глупой регуляции», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «1+1».

Что касается медицинской реформы в Украине, которая оказалась неэффективной во время распространения коронавируса, Саакашвили отметил, что система подлежит полному изменению. «В медицинской сфере надо менять всю систему», — сказал Саакашвили.

Глава исполкома реформ рассказал, что его кабинет будет находиться в офисе президента Украины на улице Банковой.