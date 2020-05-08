Герега, Столар и еще 8 народных депутатов пропустили в этом году почти все голосования

С начала года 10 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

«Комитет избирателей проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады начиная с начала 2020 года. По данным КИУ, у ряда народных депутатов критически низкие показатели участия в голосованиях. Всего с начала года десять народных депутатов пропустили 90% голосований Рады», — говорится в сообщении.

По данным КИУ, антилидером по участию в голосованиях является Александр Герега (совладелец сети «Эпицентр»), который за период с 1 января до 6 мая 2020 года принял участие лишь в 0,38% голосований ВР и нажал кнопку 8 раз более, чем за четыре месяца работы. В частности, депутат проголосовал за ряд законов, связанных с противодействием коронавирусу, и поддержал назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора, а Игоря Петрашко — министром экономики.

«Критически низкие показатели голосований также у столичного бизнесмена и застройщика Вадима Столара (ОПЗЖ) — принял участие в 1,1% голосований (нажал кнопку „за“, „против“ или „воздержался“ лишь 23 раза). Среди антилидеров с участием в голосованиях — волынский бизнесмен и совладелец сети автозаправочных комплексов WOG Степан Ивахив (группа „За будущее“). Депутат принял участие лишь в 3,2% голосований Рады за четыре месяца», — отмечают в Комитете избирателей.

В перечне депутатов, которые почти не голосуют, оказался бывший телеведущий 1+1 Александр Дубинский («Слуга народа»), который принял участие лишь в 4,2% голосований. Среди антилидеров по голосованиям в ВР, также народные депутаты Антон Яценко — 4,8% голосований, Игорь Палица — 6,7%, Геннадий Вацак — 8,9% (все — «За будущее»), Дмитрий Шенцев (внефракционный) — 6,4%, а также Вадим Рабинович — 8,9% и Игорь Абрамович— 9,9% голосований (оба — из фракции ОПЗЖ).

«Часть народных депутатов фактически саботирует работу парламента. Сложно понять объективные причины, по которым депутат не участвует в голосованиях Рады на протяжении нескольких месяцев подряд. Также это вопрос к руководству тех фракций, которые во время выборов обещали, что их депутаты будут ответственно выполнять свои депутатские полномочия», — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

По данным КИУ, начиная с 1 января в Верховной Раде состоялось 2088 голосований.