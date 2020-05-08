Украина не будет реагировать на демарш Грузии

Украина считает ошибкой решение Грузии отозвать своего посла из Киева в связи с назначением экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, однако не будет осуществлять симметричное действие. Об этом в пятницу журналистом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами дольше, чем любое руководство любой страны», — сказал он.



При этом Зеленский назвал «ошибкой» решение Грузии об отзыве посла, пояснив, что считает назначение Саакашвили внутренним делом Украины.