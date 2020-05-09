Замглавы Фонда госимущества Игнатовский во время карантина протягивает своего директора на ЗТМК

30 апреля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) созвал внеочередное собрание акционеров ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат». Законность собрания, а также принятых на нем решений, вызывают вопросы, так как в собрании из-за закрытия границ и отмены авиасообщения не смогли принять участие иностранные акционеры, владеющие 49% акций ООО.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на материал «Битва за титан: как топ-чиновник Фонда госимущества нацелился на ЗТМК» «РБК-Украина».

СМИ сообщают, что 30 апреля 2020 года, в помещении Фонда государственного имущества Украины, состоялось внеочередное собрание акционеров ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат». ФГИУ владеет 51% акций ООО «ЗТМК». При этом, как пишет издание «РБК-Украина», владелец 49% акций ООО «ЗТМК» Tolexis Holding Limited (Республика Кипр, входит в бизнес-группу Дмитрия Фирташа Group DF) получила уведомление о готовящемся собрании в ФГИУ лишь в начале апреля, и ее представители не смогли принять участие в собрании из-за международных ограничений, связанных с борьбой с распространением COVID-19.

«Теперь, если у Tolexis Holding Limited возникнет идея/необходимость опротестовать решения данного внеочередного собрания акционеров в судебном порядке (а оно, вероятнее всего, у кипрской компании из орбиты Group DF появится), с вероятностью, близкой к ста процентам, это будет успешно сделано в любой из юрисдикций. В условиях глобального форс-мажора с закрытием границ и международного пассажирского авиасообщения, неявка одного из акционеров из-за пределов Украины по объективным обстоятельствам может являться достаточным основанием для последующей отмены всех принятых на данном собрании решений», — отмечается в статье.

Также сообщается, что собрание акционеров было проведено не по местонахождению ООО «ЗТМК», а в помещении ФГИУ, что также является нарушением закона.

От имени Фонда государственного имущества Украины на собрании присутствовал заместитель главы ФГИ Сергей Игнатовский, который объявил себя главой внеочередного собрания акционеров ООО «ЗТМК». По данным журналистов, присутствовавший на собрании действующий генеральный директор ООО «ЗТМК» Владимир Сивак предъявил чиновникам Фонда решения Жовтневого районного суда города Днепр, запрещающие осуществлять смену главы ООО, а также указывающие на целый перечень юридических нарушений.

«Вероятно, что именно эти судебные постановления внесли свои коррективы в сценарий встречи, в связи с чем замглавы ФГИУ был вынужден объявить о переносе собрания на 12 мая», — пишет РБК-Украина.

По данным издания, на собрании 12 мая может быть предпринята попытка смещения действующего гендиректора ЗТМК Сивака с последующей попыткой назначения на его место некоего Сергея Лубенникова. Журналисты напоминают, что Лубенникова уже пытались назначить гендиректором предприятия решением КМУ без необходимого в таких случаях собрания акционеров ООО, а также конкурса кандидатов на должность.

«Учитывая нацеленность чиновников во что бы то ни стало провести собрание акционеров и запланированные кадровые решения пока страна находится в режиме чрезвычайной ситуации, 12 мая юристы Tolexis Holding Limited, вероятно, получат еще одну порцию „подарков“ от Фонда госимущества и Игнатовского для будущего судебного процесса», — утверждает автор издания.

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В материале также отмечается, что в январе этого года наблюдательный совет другого запорожского предприятия — ПАО «Запорожский алюминиевый комбинат», возглавил заместитель главы ФГИУ Сергей Игнатовский. «Судя по всему, у заместителя Фонда государственного имущества Украины есть какой-то особый интерес к запорожским промышленным объектам», — говорится в статье.