Власти Уханя протестируют на коронавирус всех жителей города

Власти китайского города Ухань, ставшего в декабре прошлого года эпицентром распространения коронавируса, протестируют всех жителей за десять дней. Об этом во вторник сообщило издание «Пэнпай».
По его данным, оперативный штаб города по борьбе с эпидемией дал указание протестировать всех горожан на нуклеиновые кислоты коронавируса. Такое решение последовало после того, как 9 и 10 мая в Ухане было зафиксировано шесть новых случаев инфицирования — они стали первыми выявленными случаями заражения за 35 дней.
Инфицированные проживали в районе Дунсиху, среди них две супружеские пары. Муниципальным властям предписано разработать планы проведения массового тестирования жителей исходя из плотности населения и количества жителей в каждом районе. На это им отведено 10 дней.
Власти Китая за минувшие сутки зарегистрировали один ввозной случай инфицирования коронавирусом (автономный район Внутренняя Монголия) и 15 бессимптомных заразившихся. Еще у одного прибывшего в Шанхай из-за рубежа человека подозревается инфицирование коронавирусом, однако его диагноз пока не подтвержден. По данным на полночь 12 мая (19:00 по Киеву 11 мая), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 919, выздоровели 78 171 человек, умерли 4 633. В настоящее время в стране насчитывается в общей сложности 115 активных случаев лечения от коронавируса (состояние 10 пациентов оценивается как тяжелое).
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