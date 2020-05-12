«Апостроф»: В «штаб» ресторана «Велюр» входит министр Криклий для теневого управления транспортом

Одним из опаснейших для экологии и будущего страны является законопроект № 1182-1-д «О внутреннем водном транспорте». Одним из его инициаторов стал глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель («Слуга народа»), за спиной котрого стоят другие учасники «транспортного картеля» — министр инфраструктуры Владислав Криклий, а также «велюровцы» Николай Тищенко и Игорь Негулевский. 24 апреля на внеочередном заседании парламента законопроект уже был принят в первом чтении. Об этом сообщает издание «Апостроф».

«Одним из немногих, кто открыто говорит об опасности законопроекта Киселя, стал Герой Украины Алексей Вадатурский — основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия „Нибулон“, один из крупнейших налогоплательщиков и пример построения социально ответственного бизнеса», — отмечают авторы материала.

Вадатурский подчеркивает, что закон уничтожит украинский флаг на украинских реках вместе с отечественным судостроением, уничтожит экологию украинских рек из-за предоставленной возможности сбрасывать в реки судовые сточные воды прямо на ходу, разрешит самовольно проводить дноуглубительные работы любыми субъектами без каких-либо экологических разрешений, а также узаконит расхищение недр.

Журналисты задаются вопросом: как можно настолько быстрыми темпами протолкнуть в Раде опасный для страны законопроект? И приходять к выводу, что к его лоббированию приложил руку так называемый «транспортный картель».

Главными столпами упомянутого «транспортного картеля», пишут журналисты, можно назвать двух человек. Первый — Юрий Кисель, депутат от «Слуги Народа», глава Комитета ВР по вопросам транспорта та инфраструктуры. Второй концессионер — министр инфраструктуры Владислав Криклий. Молодой, но уже весьма опытный и прославившийся своими талантами в схематозе. «Два „дона“ транспортного картеля в прочной связке успешно разворовывают транспортную отрасль, расставив на должности нужных людей, которые послушно выполняют роль винтиков коррупционного механизма», — отмечает автор статьи.

В материале отмечается, что за короткое время он успел подмять под себя все подконтрольные Мининфраструктуре направления, приведя в госструктуры «настоящих профессионалов» государственной коррупции.

«Чем отметился Криклий на посту министра, который он сохранил даже после отставки Кабмина Гончарука? Для начала кадровой чехардой в «Укрзализныце». Недавно «Укрзализныця» получила нового ставленника Криклия — Ивана Юрика, который в ранге и.о. должен руководить госпредприятием как минимум до конца карантина и оглашения нового конкурса на должность. Именно Криклий назначил 24-летнюю Валерию Шкаброву, которая только за два года до назначения закончила университет, членом Набсовета «Укрзализныцы» с зарплатой 160 тысяч в месяц, напоминает издание

Новым участником «транспортного картеля», а точнее подручным главных действующих лиц стал еще один криворожский «ценный кадр» с непростой судьбой — Алексей Осман, которого называют человеком Юрия Киселя. Недавно он получил важную и, безусловно, «хлебную» должность директора филиала УЗ «Центр управления промышленностью, говорится в статье.

Отдельного упоминания в структуре «транспортного картеля», отмечается в статье, стоит команда приближенных к Криклию людей. В СМИ появилась информация о существования некоего «теневого штаба» Криклия, который и решает все коррупционные вопросы. Настоящим теневым министром вот уже вторую каденцию подряд (как в правительстве Гончарука, так и в правительстве Шмыгаля) является бывший сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины (вместе работали там с Криклием), юрист Павел Шевченко. Именно Шевченко курирует коррупционные схемы в скандальной «Укртрансбезпеке», которая выдает лицензии на международные перевозки, занимается Администрацией морских портов Украины, которую на сегодняшний день возглавляет «нужный» и.о., сохраняя все теневые потоки. Также, по информации журналистов, Шевченко, плотно погружен в тему закупок «Укрзализныци». По некоторым данным, именно уволенный в январе Кравцов мешал подручному Криклия разобраться, где и как можно заработать на схемах.

Как отмечается в статье, недавно Криклий взял к себе в советники одиозного Андрея Батищева, бывшего главы «Укравтодора», набившего руку на откатах с подрядчиков по строительству дорог еще в 2015-2016 годах. Кроме того, в начале ноября 2019 года Криклий уволил действующего директора порта «Южный» Анатолия Яблуновского и назначил на его место директора Мариупольского порта Александра Олейника — ставленника Александра Смирнова, который является так называемым «смотрящим» от Рината Ахметова за портовой отраслью. За короткое время, Олейник организовал работу «Южного» максимально выгодно для «Метинвеста» Ахметова.

Еще один скандал, напоминает издание, связан с недавно опубликованным приказом Криклия о назначении членов наблюдательного совета в крупное инфраструктурное госпредприятие «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

«Его доля в грузовом обороте „УЗ“ — около 10%. Руководит компанией экс-глава Соломенской райгосадминистрации и фигурант уголовного производства о служебной халатности ценой в 9 млн грн. Игорь Довбань. После Революции Достоинства был советником главы „Укравтодора“ Андрея Батищева и якобы имел очень большое влияние на предприятие. В итоге в Набсовет „КДМППЖТ“ вошел именно Батищев, как „правая рука“ Криклия», — пишет издание.

Министр инфраструктуры цементирует нужные коррупционные схемы не только на уровне руководства, но и в набсоветах. История учит, что подобные ошибки всегда заканчивались катастрофическим крушением и расплатой. Вопрос только в том, кто первым всерьез займется деятельностью Криклия и его подельников по «транспортному картелю»?, — задается вопросом автор статьи.