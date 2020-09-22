Закон «О столице» не примут до местных выборов

Принятие нового закона «О столице» до даты проведения местных выборов маловероятно, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Я сейчас не готов сказать, подавал ли комитет данный законопроект на следующие две пленарные недели. Объясню, почему я об этом говорю: на этой неделе у нас работа в комитетах и, смотря, что они примут и успеют рассмотреть, будет во многом зависеть, что попадет в повестку дня пленарных недель. Далее у нас две пленарные недели: один и потом сразу еще один, после этого неделя работы в комитетах и две недели работы на округах. Потому что мы понимаем, что нарочные депутаты, в большинстве своем, поедут заниматься предвыборной кампанией. Для того, чтобы Рада продолжала нормально работать приняли решение сделать именно таким регламент нашей работы»,- отметил Разумков в эфире телеканала «Прямой» вечером во вторник.
Председатель Рады считает принятие законопроекта о столице до местных выборов маловероятным: «Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объёме этот законопроект. Сегодня не готов сказать, не был готов к этому вопросу. Если надо будет — узнаю дополнительно».
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