На «мосту Кличко» снова треснуло стекло

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, снова треснуло стекло.

Об этом сообщает в Facebook ресурс «Киев Оперативный».

Как видно на фото, стекло уже ограждено лентами с предупреждением об опасности.

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Напомним, 25 мая 2019 года при участии мэра столицы Виталия Кличко состоялось открытие пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов. Однако уже 26 мая на новом мосту треснули два стекла, людей эвакуировали.