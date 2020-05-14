На «мосту Кличко» снова треснуло стекло

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, снова треснуло стекло.
Об этом сообщает в Facebook ресурс «Киев Оперативный».
Как видно на фото, стекло уже ограждено лентами с предупреждением об опасности.
Читайте также: В Киеве не будут поднимать стоимость проезда в общественном транспорте
Напомним, 25 мая 2019 года при участии мэра столицы Виталия Кличко состоялось открытие пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов. Однако уже 26 мая на новом мосту треснули два стекла, людей эвакуировали.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016