Основатель Alibaba Джек Ма потерял звание самого богатого человека Китая

Основатель Alibaba Group Джек Ма, покинувший в сентябре прошлого года пост главы компании, вновь уступил лидерство в списке самых жителей Китая основателю дистрибьютора онлайн-игр Tencent Holdigs Ма Хуатэну. Об этом сообщает Forbes. В режиме реального времени эксперты оценивают состояние Джека Ма в $40,7 млрд, а его соперника — в $48,3 млрд.
В ежегодном рейтинге Forbes, опубликованном в марте 2020 года, основатель Alibaba занимал первое среди китайских миллиардеров место с результатом $38,8 млрд, Ма Хуатэн отставал от него на $700 млн.
Резкий рост состояния Ма Хуатэна Forbes связывает с увеличением стоимости акций Tencent — с начала года они подорожали более чем на 14%, что объясняется всплеском популярности онлайн-развлечений в условиях ограничений на выход из дома в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В первом квартале 2020 года выручка Tencent выросла на 26%, превысив отметку 108 млрд юаней (около $15 млрд).
Однако Forbes отмечает, что уже в скором будущем спрос на услуги и продукты Tencent может сократиться. Снятие карантинных ограничений в Китае приведет к тому, что люди, в том числе подростки, станут меньше времени проводить дома, а ухудшение ситуации в экономике вынудит их сократить расходы на игры.
В результате уже в скором времени Джек Ма и Ма Хуатэн снова могут поменяться местами. В общемировом рейтинге миллиардеров Forbes, опубликованном в марте 2019 года, основатель Tencent уже обходил основателя Alibaba, однако в ноябре того же года тот вернул себе лидерство.
Впрочем, по подсчетам экспертов Bloomberg, Джек Ма и сейчас богаче своего соперника. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index, основатель Alibaba занимает 19-е место с состоянием в $44,6 млрд, а Ма Хуатэн — 20-е, у него на $1 млрд меньше.
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