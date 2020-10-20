Джек Ма возглавил рейтинг самых богатых людей Китая

Основатель мирового лидера интернет-торговли компании Alibaba 56-летний Джек Ма (китайское имя — Ма Юнь) возглавил в 2020 году рейтинг богатейших людей Китая по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes). Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник на сайте издания.
Составители рейтинга оценили состояние миллиардера в $58,8 млрд. Вторую строчку занял 49-летний председатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн с состоянием в $57,4 млрд. На третьей позиции в рейтинге разместился в этом году владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 66-летний Чжан Шаньшань с состоянием в $53,7 млрд.
«В этом году зафиксирован самый большой рост богатства за 22 года существования рейтинга богатейших людей Китая Hurun. Подъем на фондовых рынках и шквал новых листингов привели к тому, что за прошедший год в Китае каждую неделю появлялось по пять новых долларовых миллиардеров. Мир еще никогда не видел создания такого богатства всего за один год», — приводятся в докладе слова основателя этих исследований Руперта Хоогеверфа.
В этом году список китайских миллиардеров пополнился на 257 человек и состоит в настоящее время, по версии Hurun, из 878 человек. Около половины из них проживают в Пекине, Шэньчжэне, Шанхае, Ханчжоу, Гуанчжоу и Сучжоу.
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