В Израиле решили возобновить занятия в школах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план по возобновлению работы системы образования, сообщает канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр одобрил план, разработанный совместно министерством главы правительства, минздравом, министерством образования, министерством финансов и центром местного самоуправления. Система образования вернется к работе с ближайшего воскресенья, 17 мая, за исключением городов и областей, где до сих пор наблюдается вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Открывшиеся школы будут обязаны соблюдать следующие правила: каждый ученик должен будет предъявлять подписанную родителями справку о состоянии здоровья на входе в учебное заведение, дети старше 4-го класса обязаны носить маски, в том числе во время уроков, во время перемен дети должны соблюдать дистанцию в два метра.

Новая оценка ситуации с заболеваемостью будет проведена 1 июня, говорится в документе, исходя из этого будут предприняты дальнейшие шаги.