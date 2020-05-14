В Израиле решили возобновить занятия в школах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план по возобновлению работы системы образования, сообщает канцелярия главы правительства.
"Премьер-министр одобрил план, разработанный совместно министерством главы правительства, минздравом, министерством образования, министерством финансов и центром местного самоуправления. Система образования вернется к работе с ближайшего воскресенья, 17 мая, за исключением городов и областей, где до сих пор наблюдается вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
Открывшиеся школы будут обязаны соблюдать следующие правила: каждый ученик должен будет предъявлять подписанную родителями справку о состоянии здоровья на входе в учебное заведение, дети старше 4-го класса обязаны носить маски, в том числе во время уроков, во время перемен дети должны соблюдать дистанцию в два метра.
Новая оценка ситуации с заболеваемостью будет проведена 1 июня, говорится в документе, исходя из этого будут предприняты дальнейшие шаги.
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