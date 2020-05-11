В Луганске снимуют ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР снимают ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение местного «правительства».

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории ЛНР до 13 мая. «Минздрав» заявил 8 мая, что в ЛНР выявлены 232 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.

Отмечается, что с 13 мая на большей части территории непризнанной республики возобновляют работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, возобновляется работа общественного транспорта и дошкольных образовательных учреждений.