В Луганске снимуют ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР снимают ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение местного «правительства».
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории ЛНР до 13 мая. «Минздрав» заявил 8 мая, что в ЛНР выявлены 232 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.
Отмечается, что с 13 мая на большей части территории непризнанной республики возобновляют работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, возобновляется работа общественного транспорта и дошкольных образовательных учреждений.
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