Глава Нацбанка Украины Смолий намерен оставаться на должности до 2025 года

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о своем намерении оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции — 2025 г., передает издание ВВС News Украина.
«Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить», — сказал Смолий в интервью изданию.
Он отметил, что Нацбанк сделал несколько шагов и сделает еще много для поддержки экономики во время карантина.
«Мы комплексно подошли к необходимости поддержать экономику в условиях коронакризиса... Мы готовы к выходу из карантина и к восстановлению», — заявил Смолий.
В частности, по его словам, НБУ за два месяца снизил учетную ставку — с 11% до 8% для удешевления ресурсов для их доступности для банков и бизнеса. Банкам предоставляется возможность взять рефинансирование на кредитование масштабных долгосрочных, в частности инфраструктурных проектов на период до 5 лет.
«Мы впервые специально разработали этот новый инструмент для поддержки экономики. В прошлую пятницу мы провели первый тендер по такому рефинансированию и предоставили банкам 2,4 млрд грн», — сказал глава центробанка.
Кроме того, расширена поддержка ликвидности для банков и продлен срок предоставления займов для банков — с 30 до 90 дней.
«Такого краткосрочного рефинансирования мы предоставили уже 7 млрд грн», — подчеркнул он.
Также НБУ отсрочил для банков стресс-тесты и проведение выездных проверок.
«Сами банки не применяют штрафы и пеню к своим заемщикам, которые не имеют возможности платить проценты. Мы разработали для них рекомендации по работе с клиентами, в частности с заемщиками, которые больше всего страдают от коронакризиса. Теперь банки реструктуризируют сами займы, откладывают во времени платежи, могут предоставить кредиты для пополнения оборотных средств», — добавил Смолий.
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