В Китае признали, что скрывали масштабы вспышки коронавируса

Власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, изначально пытались скрыть реальные масштабы распространения инфекции. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
«Местные власти не хотели говорить правду в тот момент», — отметил эпидемиолог. «В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше заявленного», — добавил он.
По словам эпидемиолога, у него появились подозрения, когда число выявленных в Ухане случаев заражения коронавирусом оставалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами Китая. Кроме того, когда 18 января он лично прибыл в Ухань для исследования вспышки, многие местные врачи предупреждали его, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в официальных отчетах местных властей.
«Я не верил этим официальным результатам, поэтому я продолжал просить власти, чтобы мне предоставили реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос», — сказал Чжун Наньшань.
По данным CNN, именно Чжун Наньшань 20 января одним из первых заявил в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV), что коронавирус нового типа передается от человека к человеку, хотя власти Уханя утверждали обратное.
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