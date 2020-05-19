Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и $369 млн

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник понизило ставку отсечения по трехмесячным гривневым бумагам с 11,3% до 10,5% и по шестимесячным — с 11,3% до 11% годовых, а по семимесячным долларовым — с 3,5% до 3,4% годовых.

Помимо того, Минфин после длительного перерыва предложил чуть более длинные девяти- и 12-месячные гривневые ОВГЗ, по которым благодаря значительному спросу также установил ставки отсечения на уровне 11% и 10,97% годовых соответственно.

Согласно сообщению ведомства, в целом спрос на четырех аукционах по продаже гривневых бумаг составил 18,3 млрд грн по сравнению с 20,2 млрд грн неделей ранее, однако из-за снижения ставок объем продаж упал до 11,4 млрд грн с 19,4 млрд грн в предыдущий вторник.

Больше всего заявок — 11 из 21 на общую сумму 3,21 млрд грн — Минфин отклонил на покупку самих коротких трехмесячных бумаг. На остальных аукционах продавец отказался от заявок на сумму 0,9-1 млрд грн на каждом, ставки в которых превышали 11% годовых.

В результате ему удалось продать больше всего девятимесячных бумаг и 12 месячных бумаг — соответственно почти на 6 млрд грн и 3,4 млрд грн, тогда как более «коротких» было продано, примерно, по 1 млрд грн. Благодаря готовности отдельных покупателей приобретать шестимесячные ОВГЗ с доходностью 10,49%, средневзвешенная ставка по ним оказалась еще ниже ставки отсечения — 10,78%.

Что касается долларовых бумаг, то если на предыдущем аукционе в конце апреля Минфин привлек $164,3 млн на шесть и восемь месяцев соответственно под 3,3% и 3,5% годовых, то на этом $368,8 млн на семь месяцев под 3,4%. Продавец отказался удовлетворить четыре небольшие заявки из 37 на общую сумму $3,2 млн по ставкам до 4%.