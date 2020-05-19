В Аргентине носить маски придется до появления вакцины от коронавируса

Требования об обязательном ношении масок и дистанцировании, введенные правительством Аргентины из-за распространения коронавируса, будут полностью отменены только после появления вакцины. Об этом заявил во вторник президент Аргентины Альберто Фернандес.
«Нормальный распорядок жизни, которые мы знали, больше не существует. До появления вакцины, до того момента, когда все останется позади, будет другой нормальный распорядок — с соблюдением дистанции и ношением масок», — сказал он на мероприятии, приуроченном к возобновлению работы автомобильного завода в провинции Буэнос-Айрес, передает ТАСС.
По словам Фернандеса, на фабрике до пандемии работали 3 000 человек одновременно. «Сейчас будет работать только половина, чтобы было возможно соблюдать требования к дистанции между людьми. И я считаю, что это правильно, — добавил президент. — Кто сказал, что у тех, кто не принимал строгие меры и позволил экономике функционировать, как прежде, сейчас экономическая ситуация лучше?»
3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлено более 8,3 тыс. случаев инфицирования. Жертвами пандемии в Аргентине стали 382 человека.
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