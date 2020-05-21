Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 млн

Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 5 млн.
По последним данным, заразились 5 000 890 человек, умерли 6,55% из них - 327 724. Число инфицированных удвоилось за месяц.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится почти треть всех инфицированных. Там, по подсчетам газеты The New York Times, заразились более 1 558 700 человек, умерли 5,99% из них - 93 300. На втором месте - Россия (308 705 инфицированных, умерли 0,96% из них - 2 972). На третье место по абсолютному числу заразившихся вышла Бразилия, где сейчас отмечаются одни из самых высоких темпов прироста числа инфицированных в мире. Там, по подсчетам портала G1, зафиксировано 293 357 случаев заражения, умерли 6,44% - 18 894.
Однако при пересчете на 100 тыс. населения расстановка будет иная. Так, первые места занимают страны с малым числом заразившихся и небольшим населением - Сан-Марино и Ватикан. На третьем месте Катар, где заразились порядка 1,3% населения. США в этом списке занимают 12-е место, а Россия - в четвертом десятке.
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