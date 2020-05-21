Лукашенко надеется победить коронавирус через месяц

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц.
«Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться», — сказал Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем.
Президента страны цитирует госагентство БелТА.
«Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. «Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране», — сказал он.
«Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность», — добавил президент.
По состоянию на 20 мая в Беларуси было зафиксировано 32 тыс. 426 случаев заражения COVID-19, умерли 179 человек. Прирост за сутки составил 918 и 4 человека соответственно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016