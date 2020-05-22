В Черновицкой области заканчиваются места в больницах

В Черновицкой области определенные для приема больных с COVID-19 больницы первой и второй волны уже заполнены.

Об этом на брифинге 22 мая сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак, сообщает Укринформ.

«В каждой области есть определенные Департаментом здравоохранения больницы. Они согласованы с Минздравом, эти больницы для больных коронавирусом. У нас в разных областях разная ситуация. Например, Черновицкая область, где больницы первой волны, второй волны заполнены, а есть области, где заболеваемость достаточно низкая», — сказала она.

Микитчак отметила, что в разных областях разное количество определенных больниц для больных коронавирусом.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг, 21 мая, посетили с рабочей поездкой Черновицкую область.

По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Наибольшее число случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области — 65, Черновицкой — 63 и г. Киев — 47.