В России заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Все они здоровы, побочных эффектов не обнаружено. В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

«Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета»,— сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу». Он не назвал число своих коллег, которые уже испытали на себе вакцину, но заверил, что это широкий круг сотрудников — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи. Таким образом они защищают себя, чтобы в условиях пандемии дальше заниматься разработками. Сейчас в НИЦЭМ ждут результатов тестов на приматах, чтобы отправить в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований, добавил академик РАН.

Специалист пояснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген вируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется как контейнер для доставки гена коронавируса в клетки, чтобы запустить там синтез белков оболочки коронавируса («короны», из-за которой коронавирус получил свое название) и тем самым познакомить иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса для массового применения в России появится к концу июля. По его словам, сейчас она проходит доклинические испытания.

Напомним, поиском вакцины от коронавируса заняты сотни лабораторий по всему миру. Всемирная организация здравоохранения заявила, что без создания вакцины победить пандемию не удастся.