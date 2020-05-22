Послы G7 приветствуют достижение соглашения между Украиной и МВФ

Послы стран «Большой семерки» (G7) в Украине приветствуют достижение соглашения на уровне персонала между Украиной и Международным валютным фондом о новой программе stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.

«Послы стран G7 приветствуют Украины и МВФ с достижением соглашения на рабочем уровне относительно новой программы помощи, которая укрепит макроэкономическую стабильность Украины и поможет ей справиться с кризисом COVID-19», — говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине.

Как сообщалось, МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19, говорится в сообщении МВФ в ночь на пятницу.

«Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей», — прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о банковской деятельности (№ 2571-д) и о поправках в Налоговый кодекс (№ 1210), который имплементирует ряд положений плана BEPS, тем самым Киев выполнил последние предварительные условия для открытия новой программы.

Киев рассчитывает получить первые средства МВФ до конца этого месяца, когда предстоит погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд, или в начале июня.