Послы G7 «приветствовали обязательства» Украины выполнить требования МВФ

Послы стран «Большой семерки» на встрече с министром финансов Сергеем Марченко приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.

Об этом сообщается на странице Британского председательства в группе послов G7 в Твиттере.

«Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины», — отметили дипломаты.

Послы добавили, что выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых они слышали, по земельной реформе и финансированию перехода к эколого-ориентированной экономике, будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины.

Как сообщалось, 13 февраля МВФ объявил о завершении работы очередной миссии по пересмотру программы stand by.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении мероприятий и реформ, которые являются частью поддержанной соглашением stand by программы действий правительства.

Люнгман отметил, что обсуждение было продуктивным, «однако нужен больший прогресс для завершения первого пересмотра программы».