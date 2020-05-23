У 12% жителей Москвы обнаружили иммунитет к коронавирусу

У 12% из 50 тыс. обследованных в Москве человек выявлен иммунитет к коронавирусу, сообщил глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун, передает ТАСС.
По его словам, у этих людей выявлены антитела иммуноглобулина G. «Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», — отметил Хрипун.
Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней.
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