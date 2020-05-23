В Киеве сегодня начнет работать в обычном режиме наземный транспорт

В Киеве показатели по заболеваемости Covid-19 позволяют перейти к следующему этапу смягчения карантинных ограничений, заявил исполняющий обязанности первого заместителя глава Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
«Принято решение о переходе к следующему этапу послабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв м, в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12 часов дня возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт», — сказал он на брифинге в субботу в Киеве по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
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