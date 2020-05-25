В Австрии провели первую в Европе пересадку легких больному COVID-19

Первую в Европе трансплантацию легких пациенту с COVID-19 провели в медицинском университете Вены, сообщили в понедельник на сайте заведения.
Операцию в прошлый понедельник сделали 45-летней пациентке, жительнице австрийской Каринтии, у которая была острая легочная недостаточность, из-за чего в течение месяца ее дыхание могли поддерживать только с помощью циркуляционного насоса. Решение о пересадке легких было принято после того, как стало ясно, что легкое не спасти.
За неделю до операции пациентку на вертолете австрийских ВС доставили в Вену из Клагенфурта. К этому моменту в ее ПЦР-тесте еще обнаруживались частицы коронавируса, но они больше не были заразными.
Также отмечается, что у больной не было сопутствующих заболеваний, и до заражения коронавирусом два месяца назад состояние ее здоровье было отличным. По мнению врачей, это способствовало успешному исходу операции. В данный момент пациентка идет на поправку.
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