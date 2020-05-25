Пресс-секретаря Путина выписали из больницы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил СМИ, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус.

«Из больницы выписался. Пока буду на карантине», — сообщил он.

Песков добавил, что планирует постепенно возвращаться к работе. «Постепенно начну работать в домашнем режиме», — уточнил он.