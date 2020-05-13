Пресс-секретарь Путина лежит в больнице с двусторонней пневмонией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в среду.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя, — объяснил свою госпитализацию представитель Кремля. — Когда она двусторонняя, выбора нет».

По словам Пескова, после 1 мая он перешел на удаленный режим работы, работал из дома. Однако позже у него стала подниматься температура, она достигала 37,8 градусов.