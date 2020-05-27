Степанов рассказал, когда разрешат авиаперелеты

С 15 июня в Украине планируют восстановить авиаперелеты, но произойдет это только при условии соблюдения определенных правил. Прежде всего стоит знать, что люди, которые будут прибывать в Украину из других стран, обязательно после прибытия должны будут отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
«Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение „Дій вдома“, и быть там 14 дней», — отметил он.
Глава Минздрава также напомнил, что сейчас украинцы могут путешествовать в ЕС или в Беларусь автомобильным транспортом, поскольку «никаких ограничений на сегодняшний день нет».
Напомним, в рамках ослабления карантинных мероприятий в Киеве 1 июня возобновят работу детские сады, гостиницы, откроются пляжи и кладбища. 1 июня будут работать отели, но это не касается ресторанов на их территории, а решение о возобновлении работы ТЦ будут принимать отдельно. Это будет зависеть от заболеваемости.
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