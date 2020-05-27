«Большая Стройка» Президента оказалась под угрозой срыва из-за сговора «тендерного тролля» Амирханяна и Юрия Киселя, - СМИ

Глава транспортного комитета Верховной Рады Юрий Кисель стал главным орудием «тендерного тролля» Араика Амирханяна в борьбе против Укравтодора, главного исполнителя Программы «Большая Стройка», — пишет Znaj.ua.

Для борьбы с коррупцией в дорожной отрасли и улучшения качества дорожных работ Укравтодором были усовершенствованы методические рекомендации проведения тендеров, которыми устанавливаются жесткие требования, предъявляемые к подрядчикам при выполнении работ на крупных объектах. Новые правила были разработаны с учетом передового мирового опыта и требуют от подрядчиков наличие необходимой материальной базы и достаточного опыта в выполнении работ на сложных объектах.

Этим требованиям не соответствуют многочисленные компании, связанные с Араиком Амирханяном, который ранее получал большинство дорожных заказов.

«В группе, которая критикует методрекомендации и жалуется на недостаток конкуренции, собрались преимущественно сторонники скандального „тендерного тролля“ Араика Амирханяна, предприятия которого с начала года заблокировали тендеров почти на 10 млрд. грн. Сам Амирханян недавно несколько раз врывался в здание „Укравтодора“ с вооруженными охранниками», — говорится в материале.

В результате Амирханян посредством многочисленных жалоб в Антимонопольный комитет Украины уже заблокировал проведение тендеров почти на 10 млрд гривен. В этом заключается технология так называемого «тендернного троллинга».

Для борьбы с Укравтодором и его жесткими требованиями Амирханян, по информации Znaj.ua, прибег к услугам главы транспортного комитета парламента Юрия Киселя. Кисель уже направил письмо членам правительства с требованием изменить методологические рекомендации Укравтодора, причем даже прямо назвал в письме компании, чьи интересы были нарушены: «AzVit из Азербайджана, „Синогидро“ из Китая и „ДСТ № 4 г. Брест“ из Беларуси». Эти компании связывают с Амирханяном.

Напомним, недавно сообщалось о том, что министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава транспортного комитета парламента Юрий Кисель создали «транспортный картель», который подчинил их личным интересам практически всю транспортную отрасль Украины.