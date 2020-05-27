Украинцев начали проверять на антитела к коронавирусу

В Украине начали тестирование методом ИФА, который позволяет выявить в организме человека антитела к коронавирусу. По состоянию на 27 мая уже провели 1355 ИФА-тестов.
Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ).
«В Украине начали тестирование методом ИФА. В частности, по состоянию на 27 мая провели 1355 тестов», — говорится в сообщении.
Так, ИФА-тестирование в настоящее время проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.
«Сейчас диагностирование на COVID-19 в Украине проводят как минимум 62 лаборатории, включая частные (15). По состоянию на 27 мая всего исследовано 312 532 образцы методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 1355 тестирований ИФА (иммуно-ферментный анализ)», — отметили в ЦОС.
Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирование в Украине, поскольку ИФА-тестирование гораздо доступнее — в отличие от ПЦР-тестирования.
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