В Одесской области благодаря дождю надеются спасти урожай

Дождь, который прошел в Одесской области и, по прогнозам метеорологов, продлится еще несколько дней, может спасти посевы яровых зерновых и технических культур. Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый.

«Достаточное обеспечение влагой будет иметь очень положительный эффект для яровых зерновых, поздних зерновых и технических культур: кукурузы, подсолнечника, проса, сорго. Многие аграриев после потери озимых зерновых сделали пересев и такие осадки могут заложить основу для хорошего развития растений», - отметил чиновник, которого цитирует пресс-служба ОГА

Как отмечает глава области, интенсивные дожди позволят сделать пересев тем аграриям, которые еще этого не сделали. Тем более, что агротехнические сроки для поздних культур позволяют делать это почти до десятых чисел июня.

Также он отметил, что на региональном уровне депутаты Одесского областного совета поддержали выделение компенсации фермерам в размере 15 млн. гривен.

Напомним, что из-за экстремальной засухи, а больших дождей не было в Одесской области практически с начала года, более 50% озимых оказались перед угрозой гибели, а аграрии - перед угрозой банкротства.

Руководство Одесской ОГА обращалось к банкам относительно отсрочки погашения кредитов для аграриев. А также были направлены обращения в Кабинет Министров Украины относительно поддержки агропромышленного комплекса.