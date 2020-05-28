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Украина вводит сезонные ограничения для грузовиков

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Украина вводит сезонные ограничения для грузовиков

С 1 июня 2020 года будет ограничено движение транспортных средств весом более 24 тонн по дорогам государственного значения в дневное время суток и при температуре выше +28.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора).

«Государственное агентство автомобильных дорог Украины руководствуясь требованиями Законов Украины „О дорожном движении“, „Об автомобильных дорогах“ и постановления Кабинета Министров Украины от 27.06.2007 № 879 „О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования“ с целью уменьшения разрушений асфальтобетонного покрытия дорог при температурных показателях воздуха выше +28 с, с 1 июня 2020 года в дневное время суток применяются ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн », - говорится в сообщении .

Это ограничение не касается транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозок, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В Укравтодоре отмечают, что водители соответствующих грузовиков смогут воспользоваться 982-ю площадками для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения уже установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет осуществляться территориальными подразделениями Государственной службы по безопасности на транспорте и соответствующими областными подразделениями Национальной полиции Украины.

Напомним, что 11 февраля 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский во время стратегической встречи в Укравтодоре призвал жестко усилить габаритно-весовой контроль на дорогах и распространить инновационную технологию «взвешивания в движении» на всю территорию Украины.

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Также сообщалось, что в сентябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля», которым была введена возможность осуществления фиксации нарушений габаритно-весовых параметров транспортных средств в автоматическом режиме.

В том же месяце Укравтодор запустил в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекту взвешивания грузовиков в движении (Weight in motion).

Укравтодор, грузовики
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