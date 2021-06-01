В Украине ввели ограничение на движение грузовиков

С 1 июня в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28˚С.
Об этом сообщил Укравтодор в Facebook.
«Вниманию водителей грузовиков: с сегодняшнего дня (1 июня — ред.) движение государственными дорогами в жару запрещено», — отмечается там.
Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
При этом разрешено ездить в жару грузовикам, которые перевозят опасные и быстропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также грузовикам, деятельность которых связана с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Сейчас на дорогах установили соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.
Водители могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Адреса мест отстоя вдоль государственных дорог и TIR-паркинги можно найти по указателям или на Google карте.
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