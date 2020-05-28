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Протесты против «квот Фирташа»: аграрии обвинили Минэкономики в коррупции и призвали президента вмешаться

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Протесты против «квот Фирташа»: аграрии обвинили Минэкономики в коррупции и призвали президента вмешаться

Сегодня в Киеве около 2000 фермеров в ответ на намерения Министерства экономики ввести ограничения импорта пикетировали Кабинет Министров и Офис президента. Аграрии утверждают, что квоты усилят монополию заводов Дмитрия Фирташа и приведут к существенному удорожанию удобрений и, соответственно, продуктов питания.

Десять аграрных ассоциаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием остановить квотирование импорта минеральных удобрений. Обращение к Офису президента передали во время акции протеста на Банковой.

К фермерам вышли заместители министра Тарас Высоцкий и Тарас Качка, курирующий деятельность Межведомственной комиссии, которая инициирует квотирование. Однако переговоры результата не принесли. «Нас пытаются вовлечь в какую-то непонятную дискуссию, противопоставить нас химикам. Мы категорически против этого. Производители удобрений, по нашим данным, являются более прибыльными с точки зрения маржи, чем фермеры. Поэтому за счет аграриев спасать одного монополиста — это глупость и преступление», — заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник, добавив, что фермеры усматривают в действиях комиссии «потенциальную коррупцию».

Он сообщил, что вопрос введения квотирования будут рассматривать в течение 30 дней. В случае положительного решения аграрии готовы выйти на всеукраинские акции протеста: «Если не увидим шагов по предотвращению квотирования, считайте эту акцию предупредительной. Последняя надежда на президента, мы просим его вмешаться и не допустить разграбления аграриев».

В обращении аграрии призвали Владимира Зеленского взять под личный контроль, а также усилить работу всех государственных органов по выполнению решения АМКУ о демонополизации химической отрасли путем принудительного разделения группы компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.

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Как сообщалось ранее в СМИ, с 2010 года Ostchem скупил 4 частных завода по производству минудобрений и назначил лояльный менеджмент на еще два предприятия. По разным оценкам, в настоящее время Фирташ контролирует до 80% всего производства минудобрений в Украине. Установление монополии привело к подорожанию удобрений для сельхозпроизводителей сразу на 30-40%. В 2019 году АМКУ признал Ostchem монополистом, злоупотребляющим своим положением и получающим сверхприбыли за счет завышенных цен на удобрения для аграриев.

АПК, Дмитрий Фирташ, протесты
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