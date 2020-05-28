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Неподконтрольный Донбасс включили в план по децентрализации

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Неподконтрольный Донбасс включили в план по децентрализации

Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные правительством, включают неподконтрольные территории Донбасса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Перспективные планы по децентрализации уже утверждены для всех областей Украины за исключением временно оккупированной территории Крыма. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план», — сообщили в Офисе, отметив, что «децентрализация фактически выходит на финишную прямую».

Президент Зеленский, слова которого процитировала пресс-служба, заявил, что с формированием территориальных общин уменьшится влияние центральной власти на распоряжение финансами, а местные жители смогут внутри собственной общины выбирать, что развивать. «Украинцы смогут получать больше и качественнее услуг на местах — там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, делать их более удобными и комфортными», — утверждает глава государства.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 мая сообщил, что правительство завершило «важный этап реформирования децентрализации», утвердив три последних перспективных плана — Запорожской, Львовской и Одесской областей. Он добавил, что Кабмин проводит «консультации по перспективному плану АР Крыма на всех уровнях, и он будет сформирован сразу после деоккупации полуострова». По его словам, «утвержденные по всей территории страны перспективные планы — это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом». В то же время он признал, что это лишь одна из частей реформы децентрализации, которая началась в Украине в 2014 году.

Донбасс, децентрализация
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