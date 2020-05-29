В Музее Гончара подтвердили информацию об аресте коллекции картин Порошенко

В Музее Ивана Гончара подтверждают информацию об аресте выставленной у них коллекции картин семьи лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) согласно решению Печерского районного суда г.Киева.
«Один из представителей (ГБР — Ред.) показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко», — говорится в сообщении на странице музея в Facebook.
Этот же сотрудник ГБР попросил написать директора музея от руки расписку о получении этого постановления и его уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией. «Какие действия классифицируются незаконными, можем ли мы все же провести выставку и на другие вопросы следователь не предоставил ответа. Вместо этого он отметил, что все вопросы мы можем прислать в письменном виде в службу ГБР, а они ответят в «разумные сроки», — говорится в сообщении.
Ранее об аресте коллекции картин сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков. По его словам, арест был совершен в ходе обысков в музее в четверг.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016