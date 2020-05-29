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В Украине проверили треть мостов – 152 в аварийном состоянии, более 3,2 тыс. – в ограничено работоспособном

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В Украине проверили треть мостов – 152 в аварийном состоянии, более 3,2 тыс. – в ограничено работоспособном

В аварийном состоянии в Украине из 35% обследованных ГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Н. П. Шульгина» (ГосдорНИИ) находятся 152 моста, сообщил глава ГосдорНИИ Артем Безуглый.

«Мы имеем информацию только по 35% мостов и даже с этой трети мы видим текущую ситуацию, что 152 моста находятся в так называемом пятом неработоспособном состоянии, а это аварийное состояние. Это те мосты, которые не то, что нужно ограничивать движение, а нужно вообще перекрывать по ним движение. 3252 моста находятся в ограничено работоспособном состоянии», — сказал он во время онлайн-презентации Национальной программы возобновления мостов в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Безуглый отметил, что в настоящее время реальный срок службы мостов в Украине составляет в среднем — 35-50 лет. При этом 80% мостов было построено еще в предыдущие годы и не было ни единого масштабного возобновления за этот период.

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«Нам нужно серьезно запускать процесс обследования мостов. Нам необходимо сосредоточится первые два года на активной диагностике мостов, чтобы иметь информацию по всем мостам. И тогда при необходимости если будут какие-то мосты в более негативном состоянии, то будем их ремонтировать в первую очередь», — акцентировал он.

мост
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