В Украине проверили треть мостов – 152 в аварийном состоянии, более 3,2 тыс. – в ограничено работоспособном

В аварийном состоянии в Украине из 35% обследованных ГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Н. П. Шульгина» (ГосдорНИИ) находятся 152 моста, сообщил глава ГосдорНИИ Артем Безуглый.

«Мы имеем информацию только по 35% мостов и даже с этой трети мы видим текущую ситуацию, что 152 моста находятся в так называемом пятом неработоспособном состоянии, а это аварийное состояние. Это те мосты, которые не то, что нужно ограничивать движение, а нужно вообще перекрывать по ним движение. 3252 моста находятся в ограничено работоспособном состоянии», — сказал он во время онлайн-презентации Национальной программы возобновления мостов в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Безуглый отметил, что в настоящее время реальный срок службы мостов в Украине составляет в среднем — 35-50 лет. При этом 80% мостов было построено еще в предыдущие годы и не было ни единого масштабного возобновления за этот период.

«Нам нужно серьезно запускать процесс обследования мостов. Нам необходимо сосредоточится первые два года на активной диагностике мостов, чтобы иметь информацию по всем мостам. И тогда при необходимости если будут какие-то мосты в более негативном состоянии, то будем их ремонтировать в первую очередь», — акцентировал он.