Установлены 67 причастных к перестрелке в Броварах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет об установлении 67 человек, причастных к перестрелке в Броварах Киевской области.
«По состоянию на сегодняшнее утро 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44 уведомлены о подозрении, в том числе пятерым — заочно, 39 лицам избрана мера пресечения», — сказал Аваков, выступая с трибуны парламента в пятницу.
Он напомнил, что «на горячем» были задержаны 11 человек, затем были задержаны еще более двух десятков подозреваемых, 1 июня в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая инициатора этого инцидента.
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